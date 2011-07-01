ЕС и Хорватия завершили переговоры о членстве

Европейский Союз и Хорватия во время 13-й конференции о присоединении, состоявшейся на министерском уровне 30 июня в Брюсселе, завершили переговоры о членстве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в рамках конференции были завершены переговоры по четырем последним главам соглашения, касающихся вопросов конкурентной политики, юстиции и фундаментальных прав, финансовой и бюджетной политики, а также разных вопросов.

«(Хорватия – УНИАН) сделала впечатляющий прогресс для соответствия критериям о членстве в ЕС. Это вознаграждается сегодня», - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.

Как сообщал УНИАН, ЕС и Хорватия начали переговоры о членстве в 2005 году.