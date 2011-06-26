Тела шести альпинистов обнаружили в Альпах

Тела шести альпинистов были случайно обнаружены в воскресенье на высоте 2700 метров на склоне горы Неж-Кордье в департаменте Верхние Альпы на юго-востоке Франции.

Как сообщает швейцарское издание Suedostschweiz со ссылкой на местную горноспасательную службу, альпинисты, скорее всего, погибли в субботу в результате схода снежной лавины. Поисков данной группы альпинистов не объявлялось, и тела были случайно обнаружены одним из туристов, отметили представители службы.

Обнаруженные тела были на вертолёте доставлены в Виллар-д'Арен. Национальность и имена погибших альпинистов пока не сообщаются.

Лыжники и альпинисты неоднократно оказываются под ударом стихии в Альпах. Зачастую сход лавин происходит в горной местности весной и летом, когда начинает таять снег.