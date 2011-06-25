В МИД клянутся, что не оказывали давления на депутатов ПАСЕ

В МИД Украины называют нелепостью информацию о давлении украинских дипломатов на депутатов Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«Это нелепость, поскольку, во-первых, Посольство Украины во Франции не занимается Советом Европы, а этим занимается наше Постоянное представительство в Совете Европы в Страсбурге, и потому никто из Посольства Украины во Франции в принципе не мог звонить по телефону по поводу того, какие вопросы задавать депутатам Президенту в ПАСЕ», - сказал он.

Во-вторых, отметил О.ВОЛОШИН, вопросы ставят не отдельные депутаты, а депутатские группы. По его словам, вопросы предварительно согласовываются в этих группах, а потому обзванивать отдельных депутатов нет никакого смысла.

О.ВОЛОШИН также сказал, что Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ задавали довольно жесткие вопросы, в частности, группа Европейской народной партии, и он достаточно четко на них ответил.

«В принципе, именно жизнь показала, что говорить, что мы каким-то образом пытаемся влиять, это нонсенс. Не говоря уже о том, что трудно себе представить вообще, как можно надавить на депутата иностранного парламента», - сказал О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, депутат Национальной ассамблеи Франции, член французской делегации в ПАСЕ Франсуа РОШБЛУАН заявлял, что сотрудники Посольства Украины во Франции интересовались, какой вопрос он планировал задать во время выступления В.ЯНУКОВИЧА на сессии ПАСЕ.

Об этом французский депутат сообщил корреспонденту УНИАН.

«Мне звонили два или три раза от имени Посольства Украины во Франции, чтобы узнать, каким будет мой вопрос», - сказал Ф.РОШБЛУАН.

Депутат отметил, что для него это было «довольно неожиданно». «Да, в Национальной ассамблее Франции, когда у нас речь идет о каких-то актуальных вопросах, министерство или правительство нам звонит и просит уточнить вопрос, чтобы предоставить нам наиболее четкий возможный ответ», - уточнил он.

«Но я был удивлен, потому что это немного ненормально... Впервые в Ассамблее меня спрашивали о вопросе, который я хотел бы задать», - сказал Ф.РОШБЛУАН.

Депутат Национальной ассамблеи Франции также уточнил, что, по его информации, сотрудники Посольства Украины во Франции обращались с такой же просьбой и к его коллеге по делегации в ПАСЕ.

Вместе с тем, Ф.РОШБЛУАН подчеркнул, что в разговоре с ним сотрудники посольства не предлагали отказаться от вопроса или поставить более мягкий вопрос.

21 июня постоянный представитель Украины при ЕС Николай ТОЧИЦКИЙ заявил о том, что сотрудники Представительства Украины при Совете ЕС не звонили депутатам ПАСЕ, которые записались на вопросы к В.ЯНУКОВИЧУ.