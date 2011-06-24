Умер Питер Фальк - лейтенант Коломбо

В США в возрасте 83 лет скончался киноактер Питер Фальк, звезда сериала "Коломбо".

Сообщается, что киноактер умер в ночь на пятницу в городе Беверли-Хиллз, где он жил. Фальк был неоднократно номинирован на кинопремии "Оскар", "Золотой глобус" и телепремию "Эмми". Сниматься актер начал в 1950-е годы.

Прежде всего Питер Фальк известен как звезда сериала "Коломбо".