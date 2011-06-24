Умер Питер Фальк - лейтенант Коломбо
21:32, 24 июня 2011Мир
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Звезде сериала было 83 года
В США в возрасте 83 лет скончался киноактер Питер Фальк, звезда сериала "Коломбо".
Сообщается, что киноактер умер в ночь на пятницу в городе Беверли-Хиллз, где он жил. Фальк был неоднократно номинирован на кинопремии "Оскар", "Золотой глобус" и телепремию "Эмми". Сниматься актер начал в 1950-е годы.
Прежде всего Питер Фальк известен как звезда сериала "Коломбо".
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