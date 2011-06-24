ПАСЕ призывает снизить возраст для голосования до 16 лет

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала страны-члены рассмотреть возможность снижения возраста, с которого позволено участие в голосовании на выборах, до 16 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, Об этом идет речь в резолюции ПАСЕ, принятой вечером 23 июня.

В документе, в частности, содержится призыв к странам-членам Совета Европы создать необходимые предпосылки для участия молодых людей в общественной жизни через образование; изучить возможность сокращения минимального возраста, с которого разрешено участие в голосовании на выборах, до 16 лет; а также изучить возможность снижения возраста для голосования до 16 лет для разных выборов: парламентских, президентских, региональных и местных.

Как отметил автор доклада и проекта резолюции, сербский депутат Милош АЛИГРУДИЧ, представляя проект резолюции на заседании ПАСЕ, одна из главных целей этого документа – расширить демократию.

“Произошли демографические изменения, и молодые люди маргинализированы в этом процессе”, - сказал он.