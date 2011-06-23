Экономика США растет хуже, чем ожидали

ФРС США дала более пессимистичный прогноз на перспективы восстановление экономики после кризиса. По новым оценкам, к концу года экономика США вырастет на 2,7-2,9%, а не на 3,1-3,3%, как прогнозировалось ранее, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на радиостанцию Europe1.

Кроме того, согласно новому прогнозу, уровень безработицы в США в конце года окажется на уровне 8,6-8,9%. Два месяца назад регулятор прогнозировал, что этот показатель составит 8,4-8,7%. Инфляция достигнет уровня 2,3-2,5% в годовом исчислении.