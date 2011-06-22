НАТО не намерено сворачивать военную операцию в Ливии

НАТО не намерено прекращать операцию "Объединенный защитник" в Ливии.

Об этом заявил сегодня генеральный секретарь Альянса Андерс Фог РАСМУССЕН в видеообращении, распространенном пресс-службой НАТО, передает РИА «Новости».

"Мы продолжим эту миссию, поскольку если мы прекратим ее, несравнимо больше гражданских лиц лишатся жизни", - заявил генсек НАТО.

А.Фог РАСМУССЕН заверил, что натовскими военными, со своей стороны, будет сделано все необходимое, чтобы избежать новых случаев гибели населения в ходе проведения операции "Объединенный защитник".

Как сообщалось, в середины февраля в Ливии начались массовые демонстрации с требованием ухода правящего страной более 40 лет Муамара КАДДАФИ, которые впоследствии переросли в вооруженное противостояние между правительственными силами и мятежниками.

СБ ООН 17 марта принял резолюцию, предусматривающую введение бесполетной зоны над Ливией и открывающую возможность иностранного военного вмешательства в ситуацию в этой североафриканской стране. В начавшейся 19 марта операции коалиционных сил принимают участие, в частности, Великобритания, Франция, США, Канада, Бельгия, Италия, Испания, Дания, Норвегия.

Руководство кампанией в Ливии 31 марта полностью перешло к представителям командования НАТО. Целью операции Североатлантического альянса, получившей условное наименование "Объединенный защитник", является, как заявляют в НАТО, обеспечение эмбарго на поставки оружия, бесполетной зоны и мер по защите гражданского населения.

Мандат на операцию истекал 27 июня, но 1 июня НАТО продлила операцию на 90 дней - до конца сентября.