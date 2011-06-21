Новое землетрясение в Японии
12:38, 21 июня 2011Мир
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Магнитуда составила 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло во вторник у восточного побережья острова Хонсю, передает РИА «Новости».
По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 17.49 по местному времени (12.49 мск), располагался в 143 километрах к востоку от столицы страны, города Токио.
Очаг землетрясения залегал на глубине 16 километров.
Предупреждения об угрозе возникновения цунами пока объявлено не было.
В марте на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0, вызвав цунами высотой более десяти метров. В результате удара стихии, погибло более 15 тысяч человек.
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