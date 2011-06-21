В результате жесткой посадки Ту-134 в Карелии много жертв

В результате жесткой посадки под Петрозаводском летевшего из Москвы самолета Ту-134, на борту которого было 43 человека, включая восьмерых детей, по предварительным данным, много жертв, сообщил РИА Новости официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.

"За один километр от взлетно-посадочной полосы совершил жесткую посадку Ту-134 "Москва-Петрозаводск". На борту находилось 43 пассажира, среди которых восемь детей, и пять членов экипажа. По предварительным данным, многие погибли. Рассматриваются все версии, в том числе человеческий фактор (ошибка экипажа, наземные факторы и технические неисправности)", - сказал собеседник агентства.