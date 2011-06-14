Хакеры взломали сайт Сената США

Группа хакеров Lulz Security, специализирующаяся на атаках слабо защищенных интернет-ресурсов, взломала сайт американского Сената.

В качестве подтверждения своих действий злоумышленники опубликовали в интернете один из сенатских документов, предназначенных сугубо для служебного пользования, передает ИТАР-ТАСС.

О взломе сайта Сената хакеры объявили в своем микроблоге в Twitter.

Сенат США подтвердил факт взлома своего интернет-сайта хакерами. Как заявила служба сенатского пристава, отвечающая за обеспечение безопасности, "несмотря на то, что происшедшее вторжение оказалось затруднительным, в результате атаки не была затронута безопасность компьютерной сети Сената, его членов и сотрудников".

В ее заявлении также отмечается, что из-за хакерской атаки не пострадали "индивидуальные данные, хранящиеся на сервере".

Тем не менее, как сообщили источники в самом Сенате, служба сенатского пристава намерена провести серьезное расследование по данному поводу.

У Lulz Security уже имеется весьма значительная "кредитная история". В частности, входящие в нее хакеры уже взламывали сайты компаний Nintendo и Sony - именно они взяли на себя ответственность за взлом личных страниц и похищение данных более 1 млн. пользователей сети PlayStation Network.

Также в "послужном списке" Lulz Security - сайт американского телеканала PBS, который показал в своем эфире документальный фильм об основателе WikiLeaks Джулиане АССАНЖЕ.

Хакеры категорически не согласились с содержанием фильма и в ответ взломали сайт телеканала, опубликовав на нем громкую новость, оказавшуюся впоследствии "уткой", о том, что знаменитый американский рэпер Тупак Шакур, убитый в середине 1990-х, на самом деле жив и находится в Новой Зеландии, отмечает NEWSru.