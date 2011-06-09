Сенат Казахстана отказался отправлять военных в Афганистан

Верхняя палата парламента Казахстана отказалась ратифицировать соглашение о присоединении военнослужащих страны к силам НАТО в Афганистане.

«Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности вносит предложение отклонить в целом данный законопроект и вернуть его в мажилис парламента», – сказал содокладчик по этому проекту закона депутат Мухтар АЛТЫНБАЕВ, передает «Газета.Ru».

Он пояснил, что согласно Конституции, «по данному вопросу (об участии казахстанских военных в зарубежных операциях) решение принимается на совместном заседании палат парламента».

Мажилис (нижняя палата парламента Казахстана) 18 мая одобрил ратификацию соглашения с НАТО об участии Астаны в международной коалиции в Афганистане.

По условиям соглашения, Казахстан должен предоставить военных в контингент НАТО в Афганистане на шесть месяцев.

Официальные органы Казахстана затем пояснили, что речь идет об отправке четырех офицеров для работы в штабе контингента НАТО в Кабуле.

Движение «Талибан» в свою очередь предупредило Казахстан о «серьезных последствиях» в случае отправки солдат в Афганистан.