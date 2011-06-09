Наступление войск Каддафи провалилось
Повстанцы теперь называют себя армией
Подразделения ливийской Национальной освободительной армии, как теперь именуются повстанческие формирования, отразили атаку на город Мисурата, предпринятую войсками Каддафи, пишет Лента.ру по материалам The Guardian.
По словам защитников города, утром 7 июня начался массированный ракетно-артиллерийский обстрел их позиций сразу с трех направлений - с юга, востока и запада. После полудня они увидели приближение сотен солдат правительственной армии.
В результате завязавшегося боя повстанцы поначалу отступили, потеряв убитыми как минимум 10 человек, ранеными - около тридцати.
Однако участники штурма понесли еще большие потери и не смогли удержать завоеванных позиций. С приходом подкреплений из Мисураты повстанцы отбросили наступавших на несколько километров от изначальной линии фронта. При этом солдаты правительственной армии бежали, бросив на поле боя десятки убитых, раненых и множество подбитых или горящих машин.
Как сообщалось ранее, наступление лоялистов на Мисурату от 8 июня стало самым массированным с момента отступления из города правительственных войск в середине мае.