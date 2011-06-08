Афганцы с маленькими детьми нелегально перешли из Украины в Польшу

Польские пограничники в прошлое воскресенье выявили в пограничной с Украиной зоне афганскую семью из двух взрослых и пяти малолетних детей, которые нелегально пересекли украинско-польскую границу.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Бещадского отдела Пограничной службы Польши, самому маленькому ребенку исполнилось всего 2 года, старшему - 9 лет.

Представитель Бещадского отдела Анна МИХАЛЯК назвала очень редкими случаи, когда люди пытаются нелегально пересечь границу с такими маленькими детьми, заметив, что одна из таких попыток несколько лет назад закончилась трагедией.

Она напомнила, что речь идет о трех чеченских детях, которые погибли от переохлаждения в польских горах в пограничной с Украиной зоне в сентябре 2007 году (они нелегально пересекли границу вместе с матерью и еще одним маленьким ребенком, которые выжили – УНИАН).

По данным польских пограничников, афганские дети и их родители, которые находились в горах несколько дней, были очень истощены и нуждались во врачебной помощи.

А.МИХАЛЯК сказала, что все задержанные сейчас находятся в больнице, где пробудут по меньшей мере до пятницы после чего будет решаться вопрос об их передаче украинским службам в рамках договора о реадмиссии.

Собеседник УНИАН сказала, что пограничники из-за не лучшего состояния задержанных пока не выяснили обстоятельств и цели нелегального пересечения границы, подчеркнув, что семья имеет право попросить убежище в Польше.

«Скорее всего с украинской стороны кто-то провел их к границе и показал куда идти (в Польшу)”, - сказала представитель польской пограничной службы.

По данным польских пограничников, которым удалось установить личности задержанных, отцу детей 38 лет, а матери 26.

А.МИХАЛЯК также отметила, что польские пограничники после присоединения Польши к Шенгенской зоне в конце 2007 года фиксируют примерно на треть меньше случаев попыток нелегального пересечения польско-украинской границы. Помимо прочего это результат хорошего сотрудничества польских пограничников с коллегами из Украины.