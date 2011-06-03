В России пожар на складе боеприпасов, идет эвакуация

От 5 до 10 тысяч вагонов с боеприпасами могут находиться на арсенале в Удмуртии, где происходят взрывы, сообщает РИА Новости.

"Емкость арсенала Минобороны, где продолжают гореть и взрываться хранилища снарядов, составляет, по предварительным оценкам, от 5 до 10 тысяч вагонов. Это классические артиллерийские снаряды, реактивных снарядов нет", - сказал собеседник агентства в местной милиции.

Информация о взрывах на артиллерийском арсенале поступила около полуночи. Взрыв произошел при погрузочных работах.

По данным ГУ МЧС России по Удмуртии, взрывам предшествовал пожар. Идет эвакуация жителей из поселка (1,5 километра от арсенала, население более 1,2 тысячи человек) и военного городка, где живут сотрудники арсенала с семьями (1,7 тысячи). К 01.25 мск были эвакуированы более 2 тысяч человек. Эвакуированные сообщают, что осколки боеприпасов, взрывающихся на арсенале, разлетались на расстояние до двух километров.

Временно перекрыто железнодорожное сообщение на участке Агрыз - Ижевск Горьковской железной дороги и движение автотранспорта на участке Елабуга - Ижевск федеральный трассы М7.

Замначальника пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртии Вероника Митрофанова подтвердила, что на 2.00 мск информации о пострадавших нет. На место выехали десять бригад скорой помощи.

Борьбу с огнем ведут более 200 человек, задействованы три пожарных поезда и 30 пожарных расчетов. МЧС России планирует около 4 утра направить с подмосковного аэродрома два противопожарных самолета Ил-76.