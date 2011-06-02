США: сирийский президент уже почти вне закона
23:29, 02 июня 2011Мир
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Или реформы, или уход
Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила во вторник, что законность нахождения президента Сирии Башара Асада на его посту под большим вопросом, сообщает Би-би-си.
Она призвала главу Сирии либо заняться реформами в стране, либо "уйти с дороги".
Клинтон также отметила, что мировое сообщество должно собраннее и решительнее противостоять тем мерам, которыми в Сирии подавляются протесты.
Сирийские гражданские активисты сообщили, что по меньшей мере 15 человек были убиты сегодня при подавлении демонстрации в городе Растан. Таким образом, за последние 3 дня жертвами столкновений с силами безопасности в этом городе стали почти 60 жителей.
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