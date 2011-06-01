В США из-за драки двух пассажиров истребители вернули Boeing в аэропорт

В США из-за драки между двумя пассажирами самолета Boeing 767 авиакомпании United Airlines пришлось вызывать два истребителя F-16, которые сопроводили пассажирский борт обратно в международный аэропорт Далласа.

Как сообщает «Газета.ру», самолет осуществлял рейс из Далласа в африканскую Гану. Один из пассажиров возмутился низко опущенной спинкой впереди сидящего человека. Словесная перепалка переросла в драку, после чего пилот сообщил о нарушении порядка на борту и вызвал два самолета-истребителя для сопровождения обратно в аэропорт.

Когда самолет приземлился, двух пассажиров задержала полиция. По словам представителя аэропорта, никого из них не арестовали.

Компания United Airlines пока не прокомментировала инцидент.