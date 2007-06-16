Пятилетний малыш принес в детсад героин и угостил детей

В американском городе Буффало (штат Нью-Йорк) пятилетний мальчик принес в детский сад пакет героина, сообщает телеканал MSNBC со ссылкой на полицию.

Ребенок сказал другим детям, что это сладости и предложил угоститься. В результате шестеро детей были госпитализированы, включая самого мальчика и его двухлетнюю сестру, проглотивших порошок.

США - один из крупнейших потребителей героина, во многом "благодаря" соседству с Мексикой - крупнейшим мировым центром производства этого высокотоксичного наркотика.

По официальным данным, около одного миллиона американцев регулярно потребляют героин, вызывающий привыкание уже после нескольких употреблений.