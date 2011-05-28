Еврокомиссия предлагает создать Фонд за демократию

Европейская комиссия предлагает создать Фонд за демократию для большей гибкости в финансировании стран-соседей.

Об этом в интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ.

«Могу ли я сказать, что наши процедуры достаточно гибки для того, чтобы закрыть все потребности?… Не достаточны. Это даже не вопрос бюрократии. Это вопрос подотчетности. Это вопрос того, что мы должны заботиться о чьих-то деньгах, мы говорим об очень конкретных деньгах, которые приходят из конкретных бюджетов конкретных стран-членов, и мы подотчетны за каждый евро», - сказал комиссар.

Он отметил, что система бухгалтерии и контроля является очень сложной, и иногда предоставление денег требует очень много времени.

«И вот Фонд за демократию должен помочь нам», - сказал Ш.ФЮЛЕ.

По его словам, Фонд поможет финансировать даже незарегистрированные неправительственные общественные организации, что на сегодня практически не представляется возможным.

«Мы через некоторое время представим идеи относительно того, как сделать так, чтобы этот Фонд за демократию зависел не только от взносов стран-членов, но и чтобы мы могли делать свои значительные взносы, в том числе, некоторые ресурсы, предусмотренные на помощь неправительственным общественным организациям, гражданскому обществу», - отметил комиссар.

Он добавил, что при этом Еврокомиссия планирует обеспечить прозрачность этого Фонда и своего участия в нем на уровне Европейского Совета и Европейского парламента.

Как сообщал УНИАН, представленная 25 мая Еврокомиссией новая стратегия относительно Европейской политики соседства, предполагает, в частности, создание Фонда за демократию.