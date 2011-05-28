Грузину за «метание шоколада» в Саакашвили дали 90 суток

Тбилисский городской суд вынес приговор Вахтангу МАЙСУРАДЗЕ и Георгию ЛАПИАШВИЛИ, предположительно, по факту нанесения оскорбления Президенту Грузии Михаилу СААКАШВИЛИ 27 мая.

Об этом передает «Газета.ру» со ссылкой на информационную службу «Эхо Кавказа».

По распространенной информации, задержание В.МАЙСУРАДЗЕ, Г.ЛАПИАШВИЛИ и Давида ПАЦАЦИЯ, вероятно, связано с инцидентом, произошедшим с М.СААКАШВИЛИ в театре Марджанишвили в Тбилиси. Трое молодых людей были задержаны вчера по подозрению в том, что бросили в М.СААКАШВИЛИ шоколад во время посещения им театра. Из-за инцидента территория вокруг театра была перекрыта. Молодых людей задержала охрана Президента.

Так, В.МАЙСУРАДЗЕ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 90 дней, Г.ЛАПИАШВИЛИ оштрафован на сумму 400 лари (300 долл). Задержанным предъявлены обвинения в мелком хулиганстве и неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов. Д.ПАЦАЦИЯ признан невиновным.

По словам адвоката задержанных, на судебном заседании его подзащитные заявили, что высказали словесное недовольство в адрес Президента в связи с событиями на проспекте Руставели 26 мая и что никакого «метания шоколада» не было.