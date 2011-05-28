В Тихом океане выявили высокое содержание радиоактивных веществ

Высокое содержание радиоактивных йода и цезия выявлено в ряде мест на дне Тихого океана на расстоянии около 300 км от аварийной АЭС "Фукусима-1".

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщили в Министерстве науки и технологий Японии.

Исследования ведомства показали наличие изотопов йода и цезия на тихоокеанском дне вдоль северо-восточного побережья Японии от префектуры Мияги (на севере) до соседней с Токио префектуры Тиба (на юге). На некоторых участках норма содержания радиоактивных веществ превышена в сотни раз. Министерство предупредило о возможном заражении морепродуктов.

Компания-оператор аварийной АЭС "Токио электрик пауэр" признает, что утечки радиации со станции происходят до сих пор, окончательно остановить их удастся только через несколько месяцев.