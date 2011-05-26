Швейцария отказывается от атомной энергетики

Правительство Швейцарии заявило, что выведет из эксплуатации все пять атомных электростанций в стране. Как ожидается, это произойдет после выработки 50-летнего ресурса нынешних АЭС – в период с 2019 по 2034 год.

Таким образом, Швейцария планирует полностью перейти на получение электроэнергии из других источников.

Несколько дней назад около 20 тысяч человек приняли участие в манифестации, требуя отказа от ядерной программы, напоминает Би-би-си.