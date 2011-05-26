Швейцария отказывается от атомной энергетики
06:34, 26 мая 2011Мир
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В стране пять АЭС
Правительство Швейцарии заявило, что выведет из эксплуатации все пять атомных электростанций в стране. Как ожидается, это произойдет после выработки 50-летнего ресурса нынешних АЭС – в период с 2019 по 2034 год.
Таким образом, Швейцария планирует полностью перейти на получение электроэнергии из других источников.
Несколько дней назад около 20 тысяч человек приняли участие в манифестации, требуя отказа от ядерной программы, напоминает Би-би-си.
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