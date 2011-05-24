Американка, итальянец и русский вернулись из космоса

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз ТМА-20" сегодня утром приземлился в Казахстане. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления полетами Федерального космического агентства, экипаж из трех человек перенес посадку нормально.

"Союз" доставил на Землю с МКС российского космонавта Дмитрия Кондратьева, астронавта Европейского космического агентства итальянца Паоло Несполи и астронавта НАСА Кэтрин Колман, которые прибыли на Международную космическую станцию в декабре 2010 года и провели там 159 суток.