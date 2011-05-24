Американка, итальянец и русский вернулись из космоса
08:15, 24 мая 2011Мир
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"Союз ТМА-20" был на орбите 159 дней
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз ТМА-20" сегодня утром приземлился в Казахстане. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления полетами Федерального космического агентства, экипаж из трех человек перенес посадку нормально.
"Союз" доставил на Землю с МКС российского космонавта Дмитрия Кондратьева, астронавта Европейского космического агентства итальянца Паоло Несполи и астронавта НАСА Кэтрин Колман, которые прибыли на Международную космическую станцию в декабре 2010 года и провели там 159 суток.
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