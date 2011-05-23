Демьянюк переехал в дом престарелых на баварском курорте

Уроженец Украины 91-летний Джон (Иван) ДЕМЬЯНЮК, приговоренный судом Мюнхена за соучастие в убийстве 28060 заключенных концлагеря «Собибор», был помещен в частный дом престарелых в баварском курортном местечке Бад-Файльнбах.

Как сообщает Bild, там осужденный будет пребывать до тех пор, пока рассматривается его апелляция.

И.ДЕМЬЯНЮК получил комнату в 18 квадратных метров с небольшим балконом на первом этаже, передает Лента.ру. Дом престарелых рассчитан на 51 постояльца, располагает собственным спортивно-оздоровительным и рекреационным центром, раз в неделю клиенты могут посещать бассейн. Кроме того, к постояльцам регулярно приходят врачи-массажисты, парикмахеры и мастера по маникюру.

Адвокаты уже подтвердили информацию о переезде И.ДЕМЬЯНЮКА на новое место. По данным Bild, ежемесячная стоимость пребывания в подобном доме престарелых может колебаться от 1767 до 2963 евро.

Ранее уже отмечалось, что рассмотрение апелляции может занять от полутора лет до двух. На весь этот период расходы за пребывание И.ДЕМЬЯНЮКА в доме престарелых несет государство.

Напомним, что суд в Мюнхене приговорил И.ДЕМЬЯНЮКА к пяти годам тюрьмы за пособничество массовому убийству. После этого суд постановил отпустить его из-под стражи до тех пор, пока приговор не вступит в силу. Суд принял во внимание преклонный возраст осужденного, посчитав, что после двух лет, проведенных в предварительном заключении, дальнейшее его содержание в камере излишне. Кроме того, отмечалось, что, будучи лицом без гражданства (американского гражданства он был лишен в 2004 году), И.ДЕМЬЯНЮК не сможет никуда убежать из Германии.