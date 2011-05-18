Аль-Каида избрала себе лидера
17:21, 18 мая 2011Мир
1471 0
Саиф Адель служил в египетском спецназе
|Саиф АДЕЛЬ
Об этом Reuters рассказал Номан БЕНОТМАН из аналитического центра Кьюллиам, который занимается исследованием исламистских форумов.
С.АДЕЛЬ считается одним из ведущих военных специалистов «Аль-Каиды». Он помогал планировать теракты против американских посольств в Найроби и Дар-эс-Саламе в 1998 году и занимался созданием учебных лагерей для боевиков в Судане и Афганистане в 1990-х годах, сообщает Al Arabiya.
После 11 сентября 2001 года С.АДЕЛЬ бежал в Иран, где к нему была применена форма домашнего ареста. Год назад он уехал из Ирана и сейчас находится, предположительно, в Афганистане или Пакистане.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter