Аль-Каида избрала себе лидера

Лидером «Аль-Каиды» взамен убитого Усамы бен Ладена стал бывший офицер египетского спецназа Саиф АДЕЛЬ.

Об этом Reuters рассказал Номан БЕНОТМАН из аналитического центра Кьюллиам, который занимается исследованием исламистских форумов.

С.АДЕЛЬ считается одним из ведущих военных специалистов «Аль-Каиды». Он помогал планировать теракты против американских посольств в Найроби и Дар-эс-Саламе в 1998 году и занимался созданием учебных лагерей для боевиков в Судане и Афганистане в 1990-х годах, сообщает Al Arabiya.

После 11 сентября 2001 года С.АДЕЛЬ бежал в Иран, где к нему была применена форма домашнего ареста. Год назад он уехал из Ирана и сейчас находится, предположительно, в Афганистане или Пакистане.