В Молдове будут две Компартии

В Молдавии в ближайшее время появится новая Компартия. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на "Молдавские ведомости", исполнительный секретарь Коммунистической партии Молдавии (КПМ) Игорь Кучер пообещал, что в течение 3-4 месяцев новая партия будет зарегистрирована.

Раньше в стране у власти находилась Партия коммунистов Республики Молдавия (ПКРМ). Ее лидер Владимир Воронин с 2001 по 2009 годы был президентом Молдавии. В 2009 году ПКРМ уступила власть в стране Альянсу за европейскую интеграцию (АЕИ), став крупнейшей оппозиционной силой страны.

По словам Кучера, последнее время ПКРМ все больше сближается с Либерально-демократической партией премьера Влада Филата. "При таком раскладе будет окончательно похоронена социалистическая идея. Время спекулятивного использования наших ценностей прошло, это все очередная политтехнология и не более", - заявил Кучер, назвав ПКРМ "псевдокоммунистами".

В КПМ утверждают, что с 2003 года партии не удавалось зарегистрироваться в Минюсте из-за противодействия правящей ПКРМ.