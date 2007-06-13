Российский политолог считает, что Украина для НАТО будет инструментом

Российский политолог Сергей МАРКОВ считает, что вступление Украины в НАТО обострит отношения с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на Международном форуме “Евроатлантическое будущее Украины” в Киеве.

“После вступления в НАТО Латвии, Эстонии, Польши у них улучшились отношения с Россией или обострились? Ответ очевиден: они обострились. Я думаю, что такая же метрика подойдет и в отношении Украины”, - сказал политолог.

По его мнению, Украине не следует вступать в НАТО, поскольку ей никто не угрожает.

С.МАРКОВ также считает, что “проект по вступлению Украины в НАТО» имеет антироссийскую направленность. «Здесь Украина рассматривается как инструмент, с помощью которого хотят навредить России, а не сделать хорошее Украине», - считает он.

По словам С.МАРКОВА, ошибка нынешнего Президента Украины в том, что он решил резко изменить ситуацию в отношениях с НАТО. «Когда пришел нынешний Президент, то решили рвануть вперед, усилить и ускорить процесс», - сказал он, добавив, что это привело к расколу между Западом и Востоком Украины.

«Проект Украина-НАТО подрывает безопасность Украины, вносит раскол в украинское общество», - отметил политолог.

С.МАРКОВ также считает, что игнорирование разделения Украины на Запад и Восток может привести к трагедии.

Он призвал украинских политиков максимально использовать статус нейтральной страны. Кроме того, российский политолог считает, что необходимо формировать вместе с Украиной экономический союз стран, находящихся к Востоку от Евросоюза и не имеющих возможности стать членами ЕС в ближайшее время.

«Путь Украины в ЕС лежит через максимальную интеграцию с соседями и развитие экономики. Я призываю украинских политиков к рациональному, спокойному рассмотрению вопросов безопасности страны. Не раскалывать, не создавать конфликтов внутренних, а идти по пути максимального консенсуса», - добавил С.МАРКОВ.