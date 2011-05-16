ЕС в ближайшее время не либерализует визовый режим с Украиной?

Европейский Союз в ближайшее время не либерализует визовый режим с Украиной из-за антимигрантских настроений в государствах объединения и невыполнения украинской властью договоренностей о введении безвизового режима.

Об этом говорится в обзоре Центра восточных исследований (OSW, Варшава), которым владеет УНИАН.

Польские эксперты отметили, что Полицейское агентство ЕС Европол в своем последнем отчете прямо не рекомендует органам власти сообщества вводить безвизовый режим с Украиной.

„Позиция Европола совпадает с последним официальным сообщением Европейской комиссии на тему миграции, в котором де-факто предлагается вести более жесткую визовую политику, что делает перспективу визовой либерализации с Украиной каждый раз более отдаленной”, - считают аналитики.

Кроме того, по мнению польских экспертов, украинская власть не очертила сроки введения биометрических паспортов, выдача которых является одним из условий введения безвизового режима для украинцев.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Европол опубликовал доклад на тему преступности, в которой указал, что отмена виз с Украиной и другими восточными соседями ЕС может привести к росту контрабанды и уровня преступности в ЕС.

Справка УНИАН. Украина и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима в июне 2007 года. Оно вступило в силу с 1 января 2008 года.

22 ноября 2010 года ЕС предоставил Украине План действий по отмене виз, что предусматривает законодательные изменения, ратификацию ряда международных документов и надлежащую имплементацию этих решений на практике.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещал реализовать план до осени 2011 года, в то время как эксперты называли реальным сроком выполнения всех предусмотренных мероприятий 2013-2015 г.

22 апреля 2011 г. Президент утвердил Национальный план по выполнению Плана действий относительно либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.