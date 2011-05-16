Японцы поддержали остановку одной АЭС, а не всех (опрос)

Две трети опрошенных - 66,2% - поддержали остановку японской АЭС "Хамаока", лишь 29,7% высказались против такого решения, данные опроса общественного мнения информационное агентство Киодо обнародовало в воскресенье, пишет РИА "Новости".

Премьер-министр Японии Наото Кан на прошлой неделе потребовал отключить действующие реакторы АЭС "Хамаока", "из-за обеспокоенности по поводу безопасности населения" - ранее сейсмологи сделали прогноз, согласно которому в районе станции велика вероятность повторения землетрясения магнитудой 8,0 и более. В воскресенье работа АЭС "Хамаока" была полностью остановлена.

Опрос проводился 14-15 мая методом случайной компьютерной выборки по телефону.

Согласно опросу, 57,9% опрошенных согласны с тем, что решение о прекращении работы принято только в отношении одной АЭС "Хамаока" и не затрагивает другие АЭС в стране. Как считает агентство, такие результаты опроса вызваны опасениями нехватки электроэнергии.

Одновременно с этим 47% респондентов считают необходимым определенное сокращение числа АЭС в Японии, 38,5% выступают за сохранение их числа на прежнем уровне и 6% - за их немедленную ликвидацию.

Более 66% выступают против повышения цен на электроэнергию. Такая мера рассматривается японскими энергоператорами в связи с вероятной нехваткой электроэнергии в жаркий летний период.

Почти поровну разделились мнения по вопросу повышения налогов в связи с землетрясением: 50,3% согласны с повышением налогов для скорейшего восстановления экономики страны, 46,6% выступают против.

Решение о прекращении работы АЭС, принадлежащей частной компании, в ответ на обращение премьер-министра страны считается беспрецедентным в Японии.

Опрос показал небольшой рост популярности правительства. По сравнению с результатами апреля рейтинг кабинета министров во главе с премьером Наото Каном вырос до 28,1% с 26,8%. Однако меры правительства по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения и восстановлению страны считают эффективными 47,5% опрошенных, а более половины - 50,4% - оценивают действия правительства отрицательно.