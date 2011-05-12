В Йемене разогнали акцию протеста: есть жертвы

Не менее девяти человек погибли в результате разгона демонстраций в различных городах Йемена, сообщает Газета.Ru.

Йеменская оппозиция вот уже несколько месяцев выводит на улицы противников президента Али Абдаллы Салеха, правящего страной с 1978 года. В этот раз только в столице на улицы вышли до 10 тысяч человек.

В Йемене, самой бедной стране Аравийского полуострова, волнения начались после восстаний в Тунисе и Египте.

Оппозиция требует отставки президента Али Абдуллы САЛЕХА, обвиняя его правительство в коррупции. Салех отказывается покидать свой пост, к чему его призывают, в том числе, региональные посредники.