Эстония объявила о запрете на въезд 60 гражданам Украины

Эстония сообщила о запрете на въезд 60 гражданам Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА.

По его словам, Министерство внутренних дел Эстонии сообщило, что по состоянию на 31 мая этого года действует временный запрет на въезд в Эстонию для 60 граждан Украины.

Основанием применения такого запрещения в большинстве случаев является нарушение этими лицами визового режима - въезд на территорию Эстонии по поддельным паспортам граждан Европейского Союза, пребывание в стране вне срока действия визы, ввоз запрещенных предметов, нелегальное трудоустройство. Срок действия временного запрета - от 1 года до 10 лет.

Как отметил А.ДЕЩИЦА, в соответствии с частью 1 ст. 33-4 закона об обязательстве выезда из страны и запрещении на въезд в страну, информация о применении запрещения на въезд не является публичной, поэтому Министерство внутренних дел Эстонии может подтвердить лишь количество граждан Украины, для которых действует запрет на въезд.

Кроме этого, А.ДЕЩИЦА отметил, что решение о применении запрета на въезд по отношению к самому иностранцу не является политическим. Запрет на въезд в Эстонию применяется на основании закона об обязательстве выезда из страны и запрещения на въезд в страну, решения суда или решения министра внутренних дел Эстонии.