В Польше госслужащие зарабатывают больше, чем в частном секторе

Средняя заработная плата на государственной службе в Польше на четверть выше показателей в частном секторе, работодателей которого поляки ошибочно считают более щедрыми на зарплату.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют данные исследования, которые обнародовала польская Gazeta Wyborcza.

По данным издания, в прошлом году средняя зарплата в государственном секторе составляла около 1400 долларов, что почти на 300 долларов больше, чем у «частников».

Газета замечает, что если после вступления Польши в Евросоюз в 2004 году „государственники” зарабатывали на 19% больше тех, кто работал в частном секторе, в прошлом году разница в их пользу составляла уже 24%. В некоторых секторах разница достигает даже 40-70%.

В то же время опрос CBOS свидетельствует, что большинство поляков убеждены в том, что больше можно заработать в частных фирмах, в то время как, по их мнению, государственная работа является более стабильной и гарантирует лучшую социальную защиту.

„Так было перед войной, после войны, и так есть сейчас. Чиновнику приятно, что он чем-то руководит, даже если это садик. Кроме этого, он имеет ощущение, что делает что-то для общества”, - объясняет дополнительные преимущества государственной работы социолог и экс-директор CBOS Кшиштоф ЗАГУРСКИЙ.

По данным статистики, в государственном секторе, в который включены педагоги, стражи порядка и работники государственных фирм, работает около 3 млн. человек, почти 0,5 млн. из которых - чиновники.

Эксперты, которых цитирует издание, замечает, что после 20 лет построения рыночной экономики в Польше в государственном секторе должно было бы работать не более 1,5 млн. жителей 38-миллионной страны.

Как сообщал УНИАН, средняя зарплата в Польше в прошлом году по текущему курсу составляла 1200 долларов, в то время как минимальная - около 500 долларов.

Польша начала рыночные и демократические реформы после свержения коммунистического режима в 1989 году.