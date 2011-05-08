Вероятность повторения японского землетрясения - 90%

Япония не намерена отступать от запланированного курса развития атомной отрасли страны, несмотря на продолжающийся кризис на аварийной АЭС "Фукусима-1". Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря правительства Японии Йошито Сенгоку в эфире телеканала NHK. По его словам, "развитие атомной энергетики - одно из основных направлений национальной политики"

Й.Сенгоку также заявил, что работа трех реакторов на АЭС "Хамаока" в центральном регионе страны будет приостановлена, однако остальные реакторы этой АЭС будут работать в прежнем режиме.

Накануне, напоминает РосБизнесКонсалтинг, премьер-министр Японии Наото Кан обратился к оператору АЭС "Хамаока" - Chubu Electric Power Co. - с просьбой отключить один и приостановить деятельность двух реакторов станции до тех пор, пока компания не возведет защитные сооружения, способные обезопасить ядерный объект в случае землетрясения или цунами. По словам Н.Кана, вероятность повторения в ближайшие 30 лет разрушительного землетрясения, подобного тому, что в марте с.г. привело к крупнейшему в истории страны атомному кризису, составляет 90%. Поэтому, считает премьер-министр Японии, недостаточно защищенная на случай природных катаклизмов АЭС "Хамаока" представляет "серьезную опасность" для страны.