В Тунисе пытаются обуздать насилие и грабежи

В столице Туниса - городе Тунис - введен комендантский час в ночное время. Власти надеются с помощью этой меры обуздать насилие и грабежи, число которых в последнее время постоянно растет.

В последние дни в Тунисе возобновились демонстрации протеста, участники которых требуют отставки временного правительства, пришедшего к власти после свержения президента Бен Али в январе этого года, сообщает Радио Свобода.