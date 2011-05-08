В Тунисе пытаются обуздать насилие и грабежи
07:35, 08 мая 2011Мир
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Введен комендантский час
В столице Туниса - городе Тунис - введен комендантский час в ночное время. Власти надеются с помощью этой меры обуздать насилие и грабежи, число которых в последнее время постоянно растет.
В последние дни в Тунисе возобновились демонстрации протеста, участники которых требуют отставки временного правительства, пришедшего к власти после свержения президента Бен Али в январе этого года, сообщает Радио Свобода.
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