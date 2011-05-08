4 человека погибли в столкновениях христиан и мусульман в Египте

По меньшей мере, четыре человека погибли, еще 20 пострадали в ходе столкновений христиан и мусульман в египетской столице, сообщает Би-би-си.

Группа мусульман окружила коптскую церковь на северо-западе столицы, пытаясь, со слов собравшихся, освободить жену священника, которая была похищена и которой христианская община не разрешала принять ислам.

Со слов очевидцев, жертвами столкновения стали двое коптов, пострадавшие - также в основном христиане. Около 20 человек доставлены с огнестрельными ранениями в несколько больниц Каира.

Египетские копты - самая многочисленная христианская община Ближнего Востока, около 10% населения Египта являются последователями этого течения в христианстве.