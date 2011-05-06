Новая версия: у бен Ладена был АК-47 и пистолет Макарова

Американские официальные лица сообщили новые подробности о рейде на укрытие Усамы бен Ладена в Пакистане, которые противоречат прежним утверждениям Белого дома, замечает Би-би-си.

Согласно новым данным, во время спецоперации лишь один человек вел стрельбу по бойцам американского спецназа. Он был убит в самом начале штурма. Из предыдущих отчетов следовало, что 40-минутная операция сопровождалась продолжительной и интенсивной перестрелкой.

По сведениям агентства UPI, это был доверенный курьер предводителя "Аль-Каиды" Абу Ахмед эль-Кувейти: он начал стрелять по "морским котикам" из-за двери гостевого домика вблизи убежища бен Ладена и был немедленно убит вместе с женщиной, находившейся там же.

После этого в сторону американцев не раздалось ни одного выстрела.

The New York Times добавляет, что, когда коммандос добрались до верхнего этажа, то в одной из комнат обнаружили Усаму бен Ладена с автоматом АК-47 и пистолетом Макарова на расстоянии вытянутой руки. Они застрелили его и ранили в ногу (а не убили, как сообщалось) бывшую с ним женщину. Как сообщил пресс-секретарь президента США Джей Карни, эта безоружная женщина попыталась броситься на спецназовцев, а не ею прикрывался бен Ладен, как сообщалось раньше.

Кроме того, в последней версии вообще не упоминается сын бен Ладена, который был также убит. Нет также никаких упоминаний о сгоревшем вертолете.

Джей Карни, поправляя прежнюю информацию, высказал предположение, что ошибки были вызваны тем, что слишком много информации хотели выдать как можно быстрее.