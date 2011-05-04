Федерация футбола Польши обвинила полицию в бездеятельности

Федерация футбола Польши (PZPN) обвиняет польских правоохранителей в бездеятельности во время беспорядков после финального матча национального чемпионата во вторник, 3 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава польской федерации Гжегож ЛЯТО.

Он отметил, что представители федерации попросили правоохранителей принять меры сразу после того, как возникли беспорядки, но полиция не отреагировала.

„Правоохранители появились на стадионе, но это была только демонстрация силы, поскольку они ничего не делали”, - заявил Г.ЛЯТО.

Глава PZPN сказал, что у федерации в действительности нет никаких инструментов для борьбы с псевдофанами, в отличие от полиции, прокуратуры и судов.

По его словам, федерацию пытаются сделать «козлом отпущения» в этой ситуации, поскольку она была организатором матча.

Г.ЛЯТО также сказал, что на вчерашнем финальном матче не было делегатов UEFA, которые, по его словам, если и присутствовали, то исключительно как частные лица, а не официальные представители Европейской футбольной федерации.

Глава PZPN заверил, что во время Евро-2012 не будет массовых беспорядков на стадионах, поскольку билеты на матче распределяются по специальной лотерее.

„Билеты получат люди из разных государств, и нет вероятности, чтобы возле тебя сидели только вожаки (хулиганов)”, - сказал он, не исключив однако, что беспорядки могут возникать в фан-зонах.

Г.ЛЯТО также сообщил, что федерация возместит нанесенные материальные убытки владельцу стадиона, а затраты на это изымет у клубов, болельщики которых устроили беспорядки.

Как сообщал УНИАН, вчера после финального матча на Кубок Польши произошли столкновения между болельщиками команд и правоохранителями.

Беспорядки удалось остановить лишь после появления на стадионе дополнительных нарядов полиции с гладкоствольным оружием.