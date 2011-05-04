В Сирии прошли массовые аресты

Сирийские власти провели массовые аресты оппозиционных активистов, за последние три дня были арестованы около 1 тысячи человек, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на правозащитные организации.

По словам главы Национальной правозащитной организации Сирии Аммара Кураби, полиция провела рейды по домам оппозиционеров во всей стране. Правозащитники отмечают, что многие оппозиционеры исчезли, об их местонахождении ничего не известно.

В частности, с пятницы ничего неизвестно о местонахождении журналиста телеканала Al Jazeera Дороти Парваз. Она вылетел из Катара в Дамаск, после прибытия в Сирию она не выходила на связь, пишет Газета.ру.