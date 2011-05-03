В Барселоне будут штрафовать за пребывание неодетыми на улице

Парламент испанского региона Каталония принял решение штрафовать за хождение неодетым в публичных местах Барселоны на 500 евро.

Как сообщает «Газета.ру», размер штрафа будет зависеть от степени обнаженности.

Таким образом, за появление в купальнике, плавках или спортивных шортах в общественных местах вменяется штраф от 120 до 300 евро.

В то же время нудистов теперь штрафуют по самому строгому пункту, от 300 до 500 евро.

Совсем без одежды в столице Каталонии можно появляться лишь в одном месте – на нудистском пляже Mar Bella. При этом, чтобы сфотографироваться в обнаженном виде, необходимо запрашивать у мэрии соответствующее разрешение.

Как правило, выходить в купальнике за пределы пляжа не принято в мусульманских странах – ОАЭ, Марокко, Египте. В большинстве отелей есть требование не посещать в таком виде кафе и рестораны, о чем должны заранее предупредить в турфирме. Кроме того, существуют общепринятые нормы, касающиеся дресс-кода за пределами гостиницы. Однако в курортных городах эти правила зачастую не действуют.