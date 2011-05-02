Спецслужбы США подтвердили захоронение бен Ладена в море

Погребение в море "террориста №1" Усамы бен Ладена, уничтоженного американскими военнослужащими в ходе операции в Пакистане, состоялось после омывания его тела по исламским традициям и проведения погребального обряда, сообщает Reuters со ссылкой на представителей американских спецслужб.

"Приготовления к погребению в море начались в 01.10 по местному времени и были закончены в 02.00. Традиционные процедуры погребения по исламским канонам были соблюдены", - цитирует РИА "Новости" слова неназванного представителя.

"Тело покойного было омыто и завернуто в белую ткань. Тело было помещено в мешок с грузилом. Военнослужащий прочитал заготовленные молитвы, которые были переведены на арабский носителем языка", - добавил представитель спецслужб США. После молитв тело было помещено на доску, которую затем наклонили так, что тело покойного соскользнуло в воду.

Ранее представитель влиятельного исламского института "Аль-Азхар" заявил, что ислам запрещает погребение тел умерших в море.