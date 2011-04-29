"День гнева" прошел в 50 городах Сирии

29 апреля в Сирии состоялся "День гнева", участие в котором приняли жители около 50 населенных пунктов, включая Дамаск, сообщает "Аль-Джазира".

По данным AFP, в южном городе Дараа, где на улицы выведены армейские подразделения, в течение дня были убиты 11 человек, включая четверых военнослужащих. В то же время источники "Аль-Джазиры" сообщают о как минимум 25 телах, лежащих на улицах в центре города. При этом невозможно сказать, когда именно были убиты эти люди, поскольку некоторые трупы уже начали разлагаться. Убрать их не представляется возможным, поскольку снайперы стреляют по каждому, кто пытается выйти на улицу.

При этом часть военнослужащих перешла на сторону демонстрантов с оружием в руках. Вследствие этого в городе порой начинаются перестрелки между ними и лояльными властям войсками.

Покинуть Дараа или въехать в город невозможно, поскольку армейские блок-посты на дорогах никого не пропускают. Из окрестных деревень многие жители бегут в соседнюю Иорданию.

9 человек погибли в результате разгона антиправительственной манифестации в городе Хомсе, передает AFP со ссылкой на правозащитников. В свою очередь, официальное сирийское информагентство САНА передает со ссылкой на источник в МВД страны, что в Хомсе в пятницу "группа террористов" застрелила троих полицейских.

Массовые антиправительственные выступления начались в Дараа в марте. После этого они распространились на всю страну, включая крупные города - Хомс, Ареппо, Латакию, Дамаск и другие. В этих условиях власти объявили о снятии режима чрезвычайного положения, действовавшего в стране почти полвека, и одновременно ввели войска в самые беспокойные города.

Иностранным журналистам сирийские визы сейчас не выдаются, а тем, кто уже находится там, запрещено перемещаться по стране. Из-за этого информация, поступающая из Сирии, подчас противоречива и нуждается в дополнительной проверке, замечает Лента.ру.