Танки Каддафи атакуют Мисурату

В Ливии войска Муамара Каддафи предприняли попытку танковой атаки позиций повстанцев в стратегическом городе Мисурата. Продолжается ракетно-минометный обстрел города, передает Франс-пресс со ссылкой на очевидцев.

Ранее сообщалось, что корабли НАТО не позволили силам Каддафи установить морские мины в гавани Мисураты.

По информации повстанцев, сообщает Радио Свобода, авиация НАТО нанесла сегодня удары по позициям правительственных войск, окруживших город Зинтан на северо-западе страны. После взятия повстанцами города Дехибы на границе с Тунисом, там - затишье.