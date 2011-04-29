Япония продает скрипку Страдивари

Японская некоммерческая организация Nippon Foundation выставила на аукцион самую дорогую в мире скрипку Антонио Страдивари - "Леди Блант". Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Gramophone.

Эта скрипка оценивается как минимум в 10 миллионов долларов - именно за такую сумму она была приобретена в 2008 году.

Скрипка является важнейшим экспонатом коллекции музыкальных инструментов Nippon Foundation, считающейся одной из лучших в мире. Все средства, вырученные от продажи инструмента, будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения и цунами в Японии.

"Леди Блант" была изготовлена Страдивари в 1721 году. Считается, что это одна из двух скрипок итальянского мастера, дошедшая до наших дней практически в идеальном состоянии (вторая - "Мессия" - хранится в Эшмоловском музее в Оксфорде). Она названа "Леди Блант" в честь внучки поэта Байрона Энн Блант, которая когда-то владела ей.

На этой скрипке практически не играли за почти 300 лет, прошедших со дня ее изготовления. В основном благодаря этому скрипка, находившаяся по большей части в музеях, отлично сохранилась.

Аукцион, на котором должна быть продана "Леди Блант", состоится 20 июня на веб-сайте Tarisio.

Согласно открытым данным, скрипка "Леди Блант" является не только самым дорогим инструментом Страдивари, но и вообще самой дорогой скрипкой в мире, когда-либо проданной на аукционе.

Летом 2010 года на продажу была выставлена скрипка Гварнери дель Джезу "Вьётан", оцененная в 18 миллионов долларов, однако покупателя на нее до сих пор не нашлось.

Напомним, мисло погибших в результате разрушительного землетрясения на северо-востоке Японии и последовавшего за ним цунами, а также сильных повторных подземных толчков 11 марта составило 14,3 тысячи человек. Пропавшими без вести числятся 11,999 тысячи человек.