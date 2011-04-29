В Германии рекордно подорожал бензин

В Германии рекордно выросли цены на бензин: 28 апреля на 15 тысячах немецких автозаправок литр 95-го бензина (Super) продавался в среднем за 1,604 евро. Тем самым в ФРГ был превышен рекорд июля 2008 года, когда 95-й шел по 1,595 евро за литр, сообщает Spiegel со ссылкой на Немецкое объединение нефтепромышленников.

Высокие цены на бензин установились в Германии еще на прошлой неделе перед началом сезона пасхальных отпусков, отмечает Лента.ру. Тогда литр Super стоил в среднем 1,59 евро, а в ряде городов, например, в Мюнхене, цена достигала 1,6 евро. В объединении нефтепромышленников скачок цен объясняют несколькими факторами.

Среди них сезонное повышение спроса на бензин в Европе в среднем на 20 процентов в связи с наступлением лета. К этому, однако, добавилось сокращение запасов бензина в США - как следствие, американцы активно покупают бензин на европейском рынке. Свое влияние оказывает и рост потребления бензина в Китае.

По словам представителей крупнейшей в Германии сети заправок Aral, на бензиновом рынке в Роттердаме тонна 95-го 28 апреля продавалась за 1148 долларов (774 евро). Spiegel отмечает, что в настоящее время тонна бензина марки Super стоит в Роттердаме 1177 долларов, что в пересчете составляет 59 евроцентов за литр. В 2008 году, когда был зафиксирован предыдущий скачок цен, литр продавался за 56 центов.

Наблюдатели не исключают дальнейшего роста цен.