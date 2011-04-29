ЕС подверг критике действия главы МИД России

Европейский Союз обеспокоен визитом министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА в Абхазию и Южную Осетию 25-26 апреля этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении пресс-секретаря Верховного представителя ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики соседства Кэтрин ЭШТОН, переданном УНИАН.

В заявлении, в частности, отмечается, что беспокойство вызывает тот факт, что визит в грузинские регионы не был предварительно согласован с властями Грузии.

«ЕС не считает, что такие визиты соответствуют принципу территориальной целостности», - отмечает пресс-секретарь.

В заявлении также еще раз подтверждается поддержка Европейским Союзом суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также подчеркивается важность мирного решения конфликта.

Ранее Грузия назвала визиты Лаврова провокацией.