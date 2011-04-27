Украинский журналист нарушил правила внутренних перемещений на Чукотке

Украинскому журналисту Николаю ХРИЕНКО был запрещен выезд в Россию за нарушение правил пребывания во время предыдущих посещений этой страны.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

«Н.ХРИЕНКО нарушил существующие в РФ внутренние правила перемещения по территории России во время своих прежних посещений. Речь идет о Чукотке», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не имеет никакого отношения к «черным спискам» и политике. «Этот вопрос касается сугубо административных норм, которые существуют в РФ», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным газеты «День», заслуженного журналиста Украины, участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Николая ХРИЕНКО не впустили на территорию Российской Федерации.

Журналист ехал в Москву для подготовки материала с траурного митинга на Чернобыльском мемориале на Митинском кладбище.

По словам журналиста, 24 апреля он выехал в Москву на поезде № 142 «Киев - Москва». «В 21.00 по киевскому времени на российской железнодорожной станции Суземка после пограничного контроля трое людям в форме, которые представились представителями пограничной службы, сообщили, что я должен сойти с поезда и пройти с ними. На мое требование дать объяснение таким действиям российские пограничники ответили, что мне запрещен въезд на территорию Российской Федерации, мои паспортные данные внесены в список невъездных. Этот список – это целый «талмуд» толщиной в три пальца”, - отметил Н.ХРИЕНКО. После проведения протокольного допроса, во время которого пограничники выясняли цель поездки, детали предыдущих визитов в Россию, журналиста депортировали в Украину на поезде № 89 «Москва – Жмеринка».

В МИД Украины ждут официального ответа из России о запрете на въезд в эту страну украинскому журналисту Николаю ХРИЕНКО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Мы обеспокоены этим инцидентом, и сразу, как о нем узнали, вызвали высокопоставленного сотрудника Посольства РФ в Украине, передали ему соответствующую ноту и ожидаем ответ российской стороны», - сказал он.

По словам А.ДИКУСАРОВА, в Украине исходят из того, что свобода передвижения граждан Украины и России через российско-украинскую границу является неотъемлемой и важной составляющей украинско-российских отношений.