Глава Baidu стал богатейшим человеком Китая

Глава китайского интернет-поисковика Baidu Робин Ли стал самым богатым человеком страны.

Китайская версия журнала Forbes оценила его состояние в 9,4 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.

Роберт Ли основал компанию Baidu в 2000 году. На китайском рынке он успешно применил собственные технологии создания поисковых алгоритмов и составления рейтингов полученных результатов. Компьютерщик долгое время работал в США, где получил патент на свое изобретение, ставшее впоследствии основой его китайского бизнеса.

Сегодня Baidu уверенно занимает лидирующую позицию на рынке поисковых систем в Китае, ей принадлежит около 70% рынка.

Вместе с тем, генеральный директор китайской поисковой системы стал самым богатым человеком лишь на материковой части КНР. В списке всех самых богатых этнических китайцев по состоянию на 2011 год, Робин Ли занял пятое место. Его обошли бизнесмены из специального административного района Сянган (Гонконг) и Малайзии.

В мировом рейтинге "Форбс" глава Baidu занимает 95-е место.

Вторым по размеру состоянием (8 миллиардов долларов) на материке обладает бизнесмен Лян Вэньгэнь (Liang Wengen), глава компании Sany Group. Тройку богачей материкового Китая с 5,9 млрд. замыкает основатель компании по производству бакалейных товаров Wahaha Цзун Цинхоу (Zong Qinghou). По данным издания, состав тройки самых богатых людей материкового Китая в 2011 году не претерпел изменений, если не считать внутренние перестановки в ней. В 2010 году в ней лидировал король китайских прохладительных напитков Цзун Цинхоу, состояние которого тогда составляло около 7,9 миллиарда долларов. Владелец Baidu был вторым с 7,2 миллиарда долларов.