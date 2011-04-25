В Беларуси умерла еще одна жертва теракта
Общее число -14
В Беларуси число жертв теракта, совершенного в минском метро 11 апреля, возросло до 14 человек, сообщает Радио «Свобода».
По данным белорусского Министерства здравоохранения, в больнице сегодня скончался один из тяжело раненых.
Всего на лечении в больницах остаются 92 пострадавших в результате взрыва, который произошел 11 апреля.
В ходе расследования задержаны пять человек, один из них предполагаемый исполнитель теракта.
Как сообщалось, вечером 11 апреля на станции метро "Октябрьская" в Минске произошел взрыв, в результате которого 13 человек погибли и еще около 200 пострадали.
13 апреля Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО заявил о задержании подозреваемого в совершении взрыва. Также после этого были арестованы несколько правозащитников по подозрению в причастности к теракту.