В Беларуси умерла еще одна жертва теракта

В Беларуси число жертв теракта, совершенного в минском метро 11 апреля, возросло до 14 человек, сообщает Радио «Свобода».

По данным белорусского Министерства здравоохранения, в больнице сегодня скончался один из тяжело раненых.

Всего на лечении в больницах остаются 92 пострадавших в результате взрыва, который произошел 11 апреля.

В ходе расследования задержаны пять человек, один из них предполагаемый исполнитель теракта.

Как сообщалось, вечером 11 апреля на станции метро "Октябрьская" в Минске произошел взрыв, в результате которого 13 человек погибли и еще около 200 пострадали.

13 апреля Президент Беларуси А.ЛУКАШЕНКО заявил о задержании подозреваемого в совершении взрыва. Также после этого были арестованы несколько правозащитников по подозрению в причастности к теракту.