Ливийские повстанцы получат зарплату благодаря помощи Кувейта

Власти Кувейта объявили о намерении оказать финансовую помощь ливийским повстанцам в размере около 180 млн долларов, сообщает Reuters со ссылкой на главу переходного Национального совета Ливии Мустафу Абдель Джалиля.

По словам Джалиля, силам оппозиции сейчас просто необходима финансовая поддержку, которая позволит платить зарплату солдатам. Со своей стороны, представители власти Кувейта утверждают, что эти средства являются срочной гуманитарной помощью жителям государства, где бушует гражданский конфликт.

Как рассказал глава кувейтского МИД, НПС и правительство Кувейта намерены работать в тесном сотрудничестве. При этом официальный Кувейт пока воздерживается от признания нового ливийского правительства. "Признание - дело второстепенное", - пояснил представитель НПС.