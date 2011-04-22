Перелом в войне в Афганистане наступит к концу года

Перелом в войне в Афганистане может быть достигнут к концу 2011 года, считает глава Пентагона Роберт Гейтс.

"По моему собственному мнению, этот год будет критическим. Мы вытеснили движение "Талибан" из районов, которые оно контролировало годами, включая те регионы, в которых оно зародилось. Я думаю, что к концу этого года мы достигнем переломного момента (в войне)", - сказал Гейтс на пресс-конференции в четверг.

Вместе с тем, министр оговорился, что подобный прогноз сбудется только если США и афганские силы безопасности сохранят инициативу и смогут удержать отбитые у талибов территории. "Это произойдет, если мы сможем предотвратить переход этих зон обратно под контроль талибов, а также продолжим расширять зону безопасности", - цитирует РИА "Новости".