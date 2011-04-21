Президент Сирии ликвидировал Высший суд госбезопасности

Президент Сирии Башар АСАД подписал сегодня указ об отмене режима чрезвычайного положения в стране, длившийся 48 лет, а также о ликвидации Высшего суда госбезопасности, сообщает ИТАР-ТАСС.

В минувший вторник сирийское правительство одобрило проект указа о прекращении чрезвычайного положения. Тогда же Кабинетом министров был утвержден проект указа об упразднении Высшего суда госбезопасности, учрежденного в 1968 году.

Этому решению предшествовали яростные выступления оппозиции - в крупном промышленном городе Хомс протестующие отказывались уходить с центральной площади до тех пор, пока не будет отменено чрезвычайное положение. Еще на минувшей неделе Б.АСАД в числе первоочередных задач правительства назвал "разработку законодательства, которое придет на смену режиму чрезвычайного положения". Отмена чрезвычайных законов, по его словам, "защитит безопасность отчизны и достоинство граждан". За этим должны последовать законопроекты, касающиеся введения многопартийности, свободы собраний, СМИ, судебной реформы и борьбы с коррупцией.

Режим чрезвычайного положения действовал в стране с 1963 года – с момента прихода к власти Партии арабского социалистического возрождения.